Mercato - Arsenal : Bellerin dans le doute pour son avenir ?

Publié le 31 mai 2020 à 14h25 par La rédaction

Régulièrement blessé du côté d’Arsenal, le latéral droit Hector Bellerin attendrait de voir la fin de saison des Gunners avant de se prononcer sur son avenir, alors que deux clubs italiens seraient à l’affût.