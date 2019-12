Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Guardiola sort du silence pour Arteta !

Publié le 16 décembre 2019 à 19h37 par La rédaction mis à jour le 16 décembre 2019 à 19h39

Pep Guardiola, coach de Manchester City, s'est exprimé au sujet de l'avenir de son adjoint Mikel Arteta, annoncé dans le viseur d'Arsenal.