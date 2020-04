Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Bacary Sagna voit grand pour la recrue William Saliba !

Publié le 31 mars 2020 à 21h40 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2020 à 15h43

Recruté par Arsenal l’été dernier puis prêté dans la foulée à l’ASSE, William Saliba a fait le bon choix selon Bacary Sagna. L’ancienne gloire des Gunners a d’ailleurs assuré voir en lui l’un des meilleurs défenseurs de Premier League en devenir.