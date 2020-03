Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se fermerait pour Coutinho !

Publié le 31 mars 2020 à 21h00 par Th.B.

Désireux de retrouver Liverpool, club où il a brillé avant de s’engager au FC Barcelone à l’hiver 2018, Philippe Coutinho ne serait clairement plus le bienvenu à Anfield Road et le saurait bien. Explications.

Cela fait désormais deux ans que l’on a plus vu Philippe Coutinho à son top niveau, soit à sa signature au FC Barcelone en janvier 2018. Avant de s’engager avec le Barça , l’international brésilien faisait les beaux jours de Liverpool où il a pu acquérir une renommée internationale. Au sein du club culé, Coutinho n’a jamais réussi à pleinement s’acclimater et connaît également des difficultés cette saison au Bayern Munich où il est prêté avec option d’achat non obligatoire par le FC Barcelone. Un retour à Liverpool est évoqué dans la presse ces derniers temps, le joueur n’étant plus le bienvenu chez les Blaugrana . Cependant, il en serait de même à Anfield.

Liverpool aurait définitivement tourné la page Coutinho !