Mercato - Arsenal : Arteta se prononce sur le dossier Özil !

Publié le 7 janvier 2021 à 14h12 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur l'avancée du dossier du milieu de terrain Mesut Özil, Mikel Arteta espère une décision rapide qui pourrait à la fois satisfaire le joueur et le club.