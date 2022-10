Foot - Mercato

Mercato : Après son calvaire, Griezmann sort enfin du silence

Publié le 12 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

C'est enfin terminé pour Antoine Griezmann. Après un début de saison marquée par les négociations entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, qui ne souhaitait pas payer les 40M€ prévus pour son transfert définitif, les deux clubs ont trouvé un accord. Et l'international français ne cache pas son soulagement.

Depuis le début de saison, Antoine Griezmann jouait rarement plus de 30 minutes par match. Et pour cause, l'Atlético de Madrid voulait contourner la clause signée avec le FC Barcelone et éviter de payer 40M€ pour le transfert du Français en fin de saison. Finalement, les deux clubs ont trouvé un accord. « Accord avec le FC Barcelone pour le transfert d'Antoine Griezmann. Le footballeur français a signé son nouveau contrat qui le liera à notre club jusqu'en 2026. L'attaquant français a signé son nouveau contrat en tant que rojiblanco pour trois saisons supplémentaires », expliquait le communiqué des Colchoneros.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @AntoGriezmann. El futbolista francés firmó su nuevo contrato que le vinculará con nuestro club hasta 2026.ℹ️ https://t.co/fNcIH3fhwp pic.twitter.com/5hMmzNSoKj — Atlético de Madrid (@Atleti) October 10, 2022

«Je suis très heureux»

Un soulagement pour Antoine Griezmann qui n'a pas manqué d'afficher sa joie pour les médias du club : « Je suis très heureux, c'est ce que je voulais depuis que je suis arrivé ici. Rester ici et faire partie encore de l'Atlético, profiter de ce club, de cet entraîneur, de ces coéquipiers, de ce stade et ces fans. J'ai donc fait tout ce que je pouvais pour rester ici. Lorsque j'ai réalisé que j'avais la possibilité de rester ici pendant de nombreuses années encore, j'ai parlé au club. Je savais ce qu'ils attendaient de moi et je n'ai pas hésité . »

«Je suis très fier de continuer à être à l'Atlético»