Mercato : Après Mbappé, une signature est prévue au Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Le mercato du Real Madrid va prendre une grande ampleur mardi prochain, lorsque Kylian Mbappé sera présenté aux supporters madrilènes. En attendant, le club espagnol continue d’oeuvrer en coulisses pour prolonger certains joueurs, comme le gardien Andriy Lunin. L’Ukrainien ne veut rien dévoiler et explique que tout est désormais entre les mains de son club.

Le onze titulaire du Real Madrid va effrayer un bon nombre d’écuries européennes la saison prochaine. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le club bascule peut-être dans une nouvelle ère...

Mercato - Real Madrid : Il tente un transfert chez Guardiola ! https://t.co/tWN6eMBGhc pic.twitter.com/DMikGJlV18 — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Lunin rêvait du Real Madrid

En 2018, le Real Madrid décide de recruter un jeune gardien ukrainien, Andriy Lunin. Dans les colonnes de Marca, il avoue avoir eu du mal à réaliser qu’un tel club était intéressé par son profil : « Au début, je n'y croyais pas et puis j'ai eu peur. Quand on voit que c'est vrai, on a peur. Tu penses que tu vas échouer, que ce n'est pas ton niveau. Mais quelques jours passent et le rêve de Madrid vous gagne. Puis vous arrivez au club et là, comment ne pas essayer ! On vous montre le stade, la cité sportive, les terrains, les chambres... Et là, vous vous dites qu'il faut essayer. Si quelqu'un rejette Madrid, lorsque votre carrière se termine, ce doit être avec regret. Vous pouvez accepter Madrid et échouer, mais vous continuez. Mais tu ne peux même pas essayer... »

«Ma prolongation ? C’est entre les mains de Madrid»

Parmi les joueurs déjà au club, la réflexion autour des prolongations occupe les pensées des dirigeants du Real Madrid. Dont celle de Lunin, mais le gardien ukrainien ne veut rien laisser filtrer : « Voyons, voyons... Nous ne tarderons pas à savoir. Bien sûr, mais... La seule chose que je peux dire, c'est que tout s'est bien passé avec Madrid... Et maintenant, c'est entre les mains de Madrid. Voilà ce que je peux dire sur mon avenir. J'ai dit ce que je voulais dire. Bientôt... Je ne sais pas ce qui va se passer. Au lieu de commencer quand ce sera mon tour à cause des vacances, je commencerai le lundi 15. Je veux faire partie de l'équipe dès le premier jour parce que c'est ce que je veux. Si je ne voulais pas être ici, j'aurais pris toutes mes vacances, mais je veux revenir maintenant et continuer, parce que je suis dans la meilleure équipe du monde. »