Mercato : Après Mbappé, la prochaine star du Real Madrid déjà dévoilée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été le dernier grand nom à rejoindre la constellation d’étoiles brillantes du Real Madrid cet été. Le champion du monde tricolore serait susceptible de témoigner de la venue d’une autre star l’année prochaine en la personne de Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool. C’est du moins l’avis d’Andros Townsend.

Kylian Mbappé a rejoint cet été le club de ses rêves, selon ses propos rédigés sur son compte Instagram le 3 juin dernier. Après Jude Bellingham en 2023, Mbappé est devenu la recrue phare de la dernière intersaison du Real Madrid. Pour ce qui est de 2025, le gros coup du Real Madrid pourrait être nul autre que Trent Alexander-Arnold (25 ans).

Real Madrid : Coup de théâtre pour la famille Mbappé https://t.co/az1icqmH6B pic.twitter.com/q8bDi6ttFN — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

«Je suis au club depuis 20 ans»

Le latéral droit de Liverpool, où il est né et a été formé, se trouve dans l’ultime année de son contrat. Pour The Athletic, le joueur des Reds affirmait être pleinement engagé envers le club de la Mersey pour cet exercice. « Je veux être un joueur de Liverpool cette saison (au moins), c'est ce que je dirai. Je suis au club depuis 20 ans. J'ai signé quatre ou cinq prolongations de contrat et aucune n'a été rendue publique. Celle-ci ne le sera pas non plus ».

«Il ne peut pas dire non au Real Madrid»

Et après ? Il se pourrait bien que Trent Alexander-Arnold fasse le choix de rejoindre son compatriote anglais Jude Bellingham au Real Madrid selon les dires de l’ancien football Andros Townsend à la BBC pour l’émission Monday Night Club. « Je ne pense pas qu'il (Trent Alexander-Arnold) veuille nécessairement quitter Liverpool, ou qu'il cherche à quitter Liverpool, mais le Real Madrid est le Real Madrid. S'il y a un intérêt de la part du Real Madrid, je ne pense pas qu'en tant que joueur vous puissiez le refuser. Il ne peut pas dire non au Real Madrid. Il a gagné la Ligue des champions et la Premier League avec Liverpool, il a tout gagné. Je ne pense pas qu'il puisse refuser le Real Madrid ». a confié Townsend dans des propos relayés par AS.