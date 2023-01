Mercato : Après Malinovskyi, l’OM prépare du lourd

Arthur Montagne

Attendu depuis de nombreux mois à l’OM, Ruslan Malinovaskyi a enfin débarqué à Marseille où il est prêté par l’Atalanta avec une option d’achat. Néanmoins, le club phocéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prépare d’autres transferts d’ici la fin du mois de janvier comme l’a confié Igor Tudor.

Comme attendu, l'OM a rapidement bouclé son premier renfort du mercato afin de compenser les départs de Gerson et Luis Suarez. Ainsi, le club phocéen a obtenu le prêt avec option d'achat de Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta. Une satisfaction pour Igor Tudor.

Mercato : La nouvelle recrue de l’OM sort enfin du silence https://t.co/UZw7WAAnJT pic.twitter.com/DXca1lHGfc — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

«On le voulait déjà cet été»

« C’est sûr que Ruslan Malinovskyi, on le voulait déjà cet été. Evidemment, c’était un de nos objectifs. On y est parvenu donc j’espère que tout va pouvoir se conclure aujourd’hui. Il a de très nombreuses qualités, est très fort dans les 30 derniers mètres, a une bonne vision de jeu, un bon pied et une belle frappe. J’aime bien sa façon d’interpréter le football, c’est quelque chose de positif », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

D'autres recrues arrivent