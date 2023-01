C’est confirmé, l’OM a réalisé «un très grand coup» sur le mercato

Arthur Montagne

C’est désormais officiel, l’OM a obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi après avoir déjà tenté de le recruter l’été dernier. L’Ukrainien sera d’ailleurs qualifié pour le match de Ligue 1 contre Troyes mercredi soir. Et vue d’Italie, il s’agit d’un très joli coup réalisé par Pablo Longoria sur le mercato.

Après plusieurs à tenter de recruter Ruslan Malinovaskyi, l'OM est finalement parvenu à ses fins cet hiver. En effet, le club phocéen a obtenu le prêt avec option d'achat de l'international ukrainien qui débarque en provenance de l'Atalanta. Un très joli coup pour le club phocéen qui cherchait un milieu offensif capable de remplacer Gerson, qui a rejoint Flamengo, mais également de compenser la blessure d'Amine Harit, absent jusqu'à la fin de la saison. Et pour Francesco Pietrella, journaliste à la Gazzetta dello Sport , c'est un très gros coup qu'a réalisé l'OM.

Mercato : La nouvelle recrue de l’OM sort enfin du silence https://t.co/UZw7WAAnJT pic.twitter.com/DXca1lHGfc — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

«Malinovskyi est un joueur qui est toujours à son "prime"»

« Son pied gauche est tout simplement incroyable. Pour moi, c'est un très grand coup pour la Ligue 1. Et l'OM se confirme un club capable d'accueillir des joueurs passés par la Serie A, comme Pau Lopez, Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Cengiz Under... Malinovskyi est un joueur qui est toujours à son "prime", il n'a "que" 29 ans. Et avec Igor Tudor sur le banc, toujours capable de faire ressortir le meilleur de ses joueurs, cela peut être un déclic pour lui », assure-t-il pour Eurosport avant de poursuivre au sujet des qualités de l'international ukrainien.

«C'est vraiment un grand coup pour l'OM»