Foot - Mercato

Mercato : Après l’échec de cet été, Ronaldo planifie son transfert

Publié le 29 septembre 2022 à 07h00 par Axel Cornic

Il ne faut pas donner Cristiano Ronaldo pour vaincu, ni d’ailleurs son agent Jorge Mendes. Après avoir tout fait pour trouver un nouveau club, la star portugaise est finalement restée à Manchester United... mais ça ne devrait pas durer. Dès cet hiver, l'avenir du quintuple Ballon d’Or pourrait une nouvelle fois faire parler !

Après avoir choisi de rejoindre la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo a voulu relancer une carrière un peu à l’arrêt en retrouvant son ancien club de Manchester United. Une belle façon de boucler la boucle, puisque c’est justement à Old Trafford que sa légende est née, avec notamment son premier Ballon d’Or.

Mercato : Au coeur de toutes les rumeurs, Cristiano Ronaldo est poussé vers la retraite https://t.co/j4aXnxRoIK pic.twitter.com/KRr8VqVWwh — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Un été catastrophique

La belle histoire n’a toutefois duré qu’un temps. Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à qualifier son club pour la Ligue des Champions la saison dernière et avec l’arrivée d’Erik ten Hag, sa place a clairement semblée menacée. Ainsi, cet été Jorge Mendes a tenté de le proposer au PSG, au Bayern Munich ou encore à Chelsea, sans succès.

Et l’une des pires saisons de Cristiano Ronaldo ?

La saison a donc commencé avec un Cristiano Ronaldo prisonnier de son propre statut, trop cher pour intéresser d’autres clubs et visiblement pas assez malléable pour rentrer dans le nouveau dispositif installé par Ten Hag à Manchester United. Cela n’a pourtant pas mis un terme aux envies d’ailleurs du vétéran de 37 ans, qui semble déjà regarder vers l’avenir.

Mendes va tout reprendre du début en janvier