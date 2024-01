Mercato : Après le Real Madrid, il «rêve» d’un retour de Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'aventure de Karim Benzema en Arabie Saoudite tourne en eau de boudin. En difficulté à Al-Ittihad, le joueur français fait l'objet de nombreuses critiques de la part de supporters. Au milieu de cette situation, certains observateurs fantasment et rêvent de le revoir revenir en Europe. C'est le cas de l'ancien international français, Louis Saha.

Karim Benzema imaginait certainement terminer sa carrière en Arabie Saoudite sous le soleil, et loin des impératifs de résultats que l'on peut trouver en Europe. En somme, l'ancien international français espérait raccrocher les crampons dans un championnat encore loin du niveau de la Liga. Mais le joueur de 36 ans a vite déchanté et pris en compte que les supporters d'Al-Ittihad attendaient plus de leur équipe. Très critiqué, Benzema est rentré à Madrid pour se ressourcer, mais certains médias saoudiens se questionnent sur son avenir.

« C'est juste un rêve, mais Karim reste un gars très professionnel »

Ancien international français, Louis Saha a profité de cette situation pour interpeller Benzema. Selon lui, le joueur serait une formidable recrue pour son club de cœur : Manchester United. « Il va secouer la ligne d'attaque de Manchester United et c'est ce dont ils ont besoin. Il va certainement marquer des buts et mieux coordonner le jeu. C'est juste un rêve, mais Karim reste un gars très professionnel, c'est le type d'attaquant dont Hojlund pourra s'inspirer, mais ce n'est qu'un fantasme. C'est juste un rêve, mais Karim est toujours un gars très professionnel, c'est le genre d'attaquant dont Hojlund apprendra, mais ce n'est qu'un fantasme (…) Regardez Karim Benzema, peut-être pas le plus rapide et le plus fort, mais il est très intelligent à l'intérieur de la surface » a confié l'ancien attaquant.

Saha n'est pas convaincu par Hojlund