Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG, QSI veut racheter un autre club européen

Publié le 13 juillet 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau

Le PSG est passé sous pavillon qatari à l’été 2011 qui marqua le début de l’ère QSI. Depuis, le Paris Saint-Germain est entré dans une autre dimension sportive et marketing. QSI ne voudrait pas s’arrêter au PSG et aurait formulé une offre de rachat à l’Espanyol Barcelone selon la presse espagnole.

Remontons un peu le temps, onze ans en arrière. Alors que le PSG ne pouvait plus rêver d’Europe malgré la devise « rêvons plus grand » du club de la capitale, des investisseurs qataris débarquaient à Paris avec la ferme intention de racheter le PSG. À l’été 2011, l’ère QSI débuta donc au PSG qui a considérablement rempli sa vitrine de trophées et est devenu une marque mondiale sur le plan marketing bien que le club court toujours derrière son obsession des premiers jours qataris, à savoir remporter la Ligue des champions.

Le PSG est recalé par Braga pour son partenariat

Ces derniers temps, Le Parisien a révélé qu’Antero Henrique, président de la ligue professionnelle de football du Qatar et disposant d’un rôle important dans la nouvelle direction du PSG aurait pour mission de créer un lien avec Braga pour faire de l’équipe portugaise un club satellite du PSG. Néanmoins, le président de Braga, à savoir Antonio Salvador, a jeté un froid sur tout partenariat avec le PSG. « Nous n'allons pas faire de partenariat avec le PSG. Deux joueurs sont venus, mais le partenariat est complètement faux. Le Sporting Braga ne sera jamais le satellite d'un club étranger ou portugais ».

🚨Noticia de @jmolivan en @RadioMARCA 💰 "La idea del propietario chino del Espanyol es vender el club"⚖️"Existen dos Ofertas: una de capital norteamericano y otra del grupo Catarí que gestiona al PSG"📻https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/YSSU3Z3cyH — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 13, 2022

QSI aurait dégainé une offre de rachat de l’Espanyol Barcelone