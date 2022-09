Foot - Mercato

Après le PSG, Pochettino est fixé pour cette nouvelle piste

Publié le 28 septembre 2022 à 11h30 par Bernard Colas

Libre depuis la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino se retrouve au cœur des rumeurs pour son avenir. Annoncé du côté de Chelsea puis de l’OGC Nice, l’Argentin se retrouve aujourd’hui lié à la sélection anglaise, alors que la situation de Gareth Southgate fait parler outre-Manche. Cependant, le natif de Murphy n’est pas proche d’un retour pour l’heure.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino se fait discret. Le nom de l’Argentin a bien circulé du côté de Chelsea et de l’OGC Nice ces derniers jours, mais l’ancien entraîneur de Tottenham est encore dans le flou concernant son retour sur un banc de touche. En début de semaine, une possible arrivée au sein de la sélection anglaise a également été évoquée pour Pochettino, alors que l’avenir de Gareth Southgate est incertain. La présence de l'ex-technicien du PSG dans les tribunes de Wembley pour assister à la rencontre opposant l’Angleterre à l’Allemagne (3-3) n’a d’ailleurs échappé à personne. Cependant, cette piste prend déjà fin.

« Pochettino cherche différentes options »

« J'ai vu des rumeurs sur l'avenir incertain de Gareth Southgate en tant que sélectionneur de l'Angleterre, et donc la présence de Mauricio Pochettino à Wembley pour le match contre l'Allemagne a ajouté encore plus d'huile sur le feu , a indiqué Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside . Cependant, il est absolument normal pour un entraîneur de haut niveau de regarder les matchs de haut niveau, comme Pochettino l'a fait à l’occasion de Angleterre-Allemagne. Il a récemment été approché par Nice mais cela n'a jamais été proche ou avancé car il cherche différentes options. »

« Il n'y a pas de contacts avec la FA et rien ne se passera avant la Coupe du monde »