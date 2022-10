Foot - Mercato

L'émir du Qatar s'active pour boucler une opération colossale

Publié le 1 octobre 2022 à 21h10 par Dan Marciano

Le Qatar pourrait racheter un nouveau club européen. Après le PSG, QSI pourrait s'offrir la Sampdoria, en grande difficulté cette saison en Serie A. Proche de ce dossier, l'ancien joueur Ivano Bonetti a confirmé que l'émir du Qatar serait pleinement impliqué dans ce projet et discuterait avec la direction actuelle du club italien.

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar est en bonne position pour mettre la main sur un nouveau club européen. Depuis plusieurs jours, la famille royale discuterait avec la direction actuelle de la Sampdoria dans le but de racheter le club italien, qui avait connu son heure de gloire au début des années 90. A en croire la presse italienne, Francesco di Silvio, producteur de films italiens, Khalid Faleh Al Thani, membre de la famille royale et Grégoire Mangeat, avocat de Nasser Al-Khelaïfi, sont impliqués dans ce projet.

L'émir participe aux négociations

Egalement cité parmi les proches de ce dossier, Ivano Bonetti a fait le point sur ce dossier et a confirmé que l'émir du Qatar prenait aussi part aux négociations. « Je peux dire ce que je sais, ce que j'entends et lis. Il y a trop de spéculations dans les médias, ils devraient tous prendre du recul et se concentrer sur le football produit sur le terrain. Comme Vidal (responsable de la vente de la Sampdoria) l'a confirmé, des négociations sont en cours avec le Sheikh Al Thani » a déclaré l'ancien joueur de la Sampdoria et de la Juventus dans un entretien accordé à Radio Sportiva.

Les négociations avec la Sampdoria vont dans le bon sens

Les négociations iraient dans le bon sens si l'on suit les dernières tendances. Mais un certain scepticisme est apparu en raison de l'implication de Francesco Di Silvio dans ce dossier. Mais Bonetti a tenu à rassurer tout le monde. « Di Silvio est un producteur établi, il est sérieux, il a de gros contacts mais ce n'est pas lui qui achète la Sampdoria. Il n'a pas le potentiel. Il a introduit une figure fantastique comme Al Thani. Si l'affaire passe, ils devraient faire une statue de lui. J'espère juste que Samp tombera entre les mains des meilleurs » a-t-il confié.

