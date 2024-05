Mercato : Après le départ de Mbappé, que doit faire le PSG en priorité ?

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a joué son tout dernier match avec le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Après le départ de Kylian Mbappé, quel poste le PSG doit-il renforcer en priorité lors du prochain mercato estival ? A vos votes !

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes après sept saisons de bons et loyaux services à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 rouge et bleu a annoncé son départ dernièrement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Mais comment le PSG va-t-il pallier le départ de sa grande star ?

Mbappé va quitter le PSG le 30 juin

D'après Le 10 Sport, le PSG a déjà tout prévu pour la prochaine fenêtre de transferts. Alors que Kylian Mbappé ne sera plus là à la reprise, la direction parisienne a un plan d'action pour son recrutement. En effet, le PSG prévoit de s'offrir un joueur par ligne. Plus précisément, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos comptent ajouter un ailier gauche, un milieu de terrain et un défenseur axial droit dans l'effectif de Luis Enrique. Une information confirmée par Le Parisien ce dimanche.

Le PSG veut recruter un joueur par ligne