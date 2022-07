Foot - Mercato - PSG

Après Galtier, ça s’active entre le PSG et l’OGC Nice

Publié le 26 juillet à 06h00 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce mercato estival, le PSG et l’OGC Nice ont dû négocier pour le transfert de Christophe Galtier. Alors que le natif de Marseille est venu remplacer Mauricio Pochettino, il était toutefois encore sous contrat avec les Aiglons. Il a donc fallu négocier une indemnité pour Galtier. Ça a ainsi discuté entre le PSG et Nice et les échanges semblent visiblement continuer sur ce marché des transferts.

Un mercato estival agité été annoncé du côté du PSG, c’est le cas. En effet, le club de la capitale est en pleine restructuration et pour cela, il a notamment fait appel à Christophe Galtier pour le poste d’entraîneur. Il est ainsi venu de l’OGC Nice, avec qui il a fallu négocier pour le transferts. Si cela n’a pas forcément été simple, d’autres échanges pourraient se tenir entre les deux clubs de Ligue 1.

Khéphren Thuram

Et l’un des gros dossiers pourrait concerner Khéphren Thuram. Désormais au PSG, Christophe Galtier voudrait retrouver son ancien milieu de terrain de l’OGC Nice. Ainsi, il a été expliqué que l’entraîneur parisien aurait réclamé ce transfert. Une idée validée par Luis Campos qui aurait alors entamé les discussions avec le clan Thuram, notamment Lilian, le père. Il faudra ensuite discuter avec les Aiglons, mais cela ne sera pas simple étant donné qu’une vente de Khéphren Thuram ne semble pas d’actualité.

Layvin Kurzawa

Dans le sens inverse, des joueurs du PSG pourraient eux filer à l’OGC Nice. A commencer notamment par Layvin Kurzawa. N’ayant plus joué depuis un an avec le club de la capitale, le latéral gauche n’est plus en odeur de sainteté à Paris. Au PSG, on cherche ainsi une solution pour s’en débarrasser cet été et elle pourrait venir de Nice. En effet, selon les informations de Footmercato , à la recherche d’une doublure pour Melvin Bard, les Aiglons auraient coché le nom de Layvin Kurzawa.

Arnaud Kalimuendo

Autre joueur du PSG à intéresser l’OGC Nice : Arnaud Kalimuendo. De retour de deux ans en prêt au RC Lens, l’attaquant ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Si le protégé de Galtier brille actuellement lors de la préparation au Japon, il n’est pas exclu qu’il soit vendu dans les semaines à venir. Une vente de Kalimuendo permettrait au PSG d’encaisser un joli chèque de l’ordre de 20-25M€. Un profil qui plairait donc à Nice, mais pas seulement. Leeds serait aussi sur le coup.

Keylor Navas

A Nice, on aurait également tenté un gros coup au PSG avec Keylor Navas. En effet, suite au départ de Walter Benitez, parti libre, les Aiglons se cherchent toujours un nouveau gardien numéro 1. Sur la Côte d’Azur, on aurait alors envisagé de recruter le Costaricien, désormais numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma à Paris, mais cela aurait été vite abandonné étant donné que ce dossier Navas était trop cher.