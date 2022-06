Foot - Mercato

Mercato : Après avoir ouvert la porte au PSG, Zidane lâche une grosse confidence

Publié le 23 juin 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe, Zinédine Zidane n'a pas fermé la porte à une arrivée au PSG, mais aussi au sein de l'équipe de France. Mais âgé de 50 ans, le Français pense déjà à la suite. Le technicien a ouvert la porte à d'autres plans de carrière. Il n'exclut pas de prendre la tête d'une institution ou d'une structure après sa carrière d'entraîneur.

Après sa brillante carrière de joueur, Zinédine Zidane a décidé de passer ses diplômes et de débuter une nouvelle aventure en tant qu'entraîneur. Assez logiquement, le technicien s'est dirigé vers le Real Madrid. Adjoint de Carlo Ancelotti, le Français a gravi les échelons jusqu'à prendre en main l'équipe première. Vainqueur de trois Ligue des champions, Zidane a réussi sa reconversion. Les plus grandes formations, comme le PSG, espèrent l'accueillir un jour. « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui » a répondu le technicien. Mais questionné sur son avenir, le champion du monde 1998 a annoncé qu'il pensait à arrêter sa carrière d'entraîneur dans les prochaines années, notamment si l'envie n'est plus présente.





« Où je me vois à 60 ans ? Peut-être dirigeant d’une structure ou d’une institution »