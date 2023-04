Mercato : Après avoir mis le feu à Nantes, il déballe tout

La rédaction

Véritable star du FC Nantes, Ludovic Blas aurait dû quitter le club entraîné par Antoine Kombouaré cet été. Mais son transfert a été avorté. Il a donc pu participer à la belle épopée nantaise en Ligue Europa (éliminé en 16ème de finale par la Juventus) et en Coupe de France (à nouveau finaliste cette saison, après la victoire l'an dernier). A-t-il mal digéré ce transfert avorté ? Il raconte.

Le natif de Colombes âgé de 25 ans est arrivé à Nantes en 2019, en provenance de l'En Avant Guingamp. Il s'est très vite imposé comme un titulaire indiscutable, jouant pratiquement tous les matchs d'une saison. Grand artisan de la victoire nantaise en Coupe de France l'année dernière avec 5 buts marqués en 6 matchs, il devait signer pour le LOSC version Paulo Fonseca, mais Antoine Kombouaré avait posé son véto et Blas n'avait pas pu partir dans le Nord.

Un non-transfert difficile à digérer

L'été dernier, Antoine Kombouaré avait pris position sur le transfert de son attaquant. Le Kanak avait alors exprimé son véto au cours d'une conférence de presse : « J’ai quatre attaquants donc sportivement, pour moi, Blas c’est véto. Ce n’est pas un projet sportif, à mon avis. Ils ont fini dixièmes, derrière nous, et ils ne font pas la Coupe d’Europe. Il faut m’expliquer. »

«C'est la situation qui était longue à digérer»