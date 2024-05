Mercato : Annoncée au PSG, une star va signer son contrat

Hugo Chirossel

À la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG penserait notamment à Lautaro Martinez. Les négociations entre l’Inter Milan et son capitaine semblaient au point mort ces derniers jours, mais l’international argentin aurait finalement décidé d’accepter l’offre de la direction nerazzurri.

Si le mercato estival ouvrira ses portes dans un mois seulement, le PSG s’est déjà lancé depuis un moment à la recherche du successeur de Kylian Mbappé. Ce dernier rejoindra le Real Madrid à la fin de son contrat et la question est de savoir qui viendra le remplacer cet été dans l’effectif de Luis Enrique. Un nouvel attaquant de classe internationale est attendu à Paris lors du mercato estival et en ce sens, plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur du PSG.

Négociation difficile entre l’Inter et Lautaro Martinez

C’est notamment le cas des deux joueurs de Naples, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Mais une autre star de la Serie A a elle aussi été liée au PSG dernièrement : Lautaro Martinez. Selon la presse italienne, l’international argentin (56 sélections) serait dans les petits papiers des dirigeants parisiens. Joueur majeur de l’Inter Milan, dont il est le capitaine, une prolongation de l’attaquant âgé de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, est dans les tuyaux depuis un moment, mais les négociations semblaient au point mort.

Lautoria Martinez a accepté l'offre de l’Inter Milan