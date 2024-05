Mercato : Annoncé à l’OM, il ironise sur le prochain transfert du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les équipes de Ligue 1 pourraient faire affaire en Russie. Après le PSG, sur le point de signer le gardien de Krasnodar Matvey Safonov, l'OM est annoncé sur les traces de Fedor Chalov. Le buteur du CSKA Moscou s'est, d'ailleurs, prononcé sur son avenir et a fait référence à l'arrivée prochaine de son compatriote à Paris.

Daler Kuzyaev (Le Havre) et Aleksandr Golovine (AS Monaco) pourraient ne plus être les seuls joueurs à défendre les couleurs russes en Ligue 1. Selon certains médias, l'OM serait en bonne position pour recruter Fedor Chalov, auteur de 16 buts cette saison sous le maillot du CSKA Moscou. Un intérêt, néanmoins, démenti par Roberto Malfitano. « Pour autant que je sache, cette information n'est pas vraie » a déclaré le responsable du recrutement marseillais dans des propos rapportés par le média Sports.ru.

Chalov fait référence au transfert de Safonov

Au cœur des rumeurs, Chalov a fait le point sur son avenir. « Mon objectif était et est toujours de jouer en Europe. À cet égard, rien n'a changé. Vais-je partir cet été ? Voyons voir ce qu’il se passera. C'est clair que le PSG ne viendra pas pour 20M€ » a-t-il lâché. Le buteur fait référence à l'arrivée prochaine de Matvey Safonov au PSG. Le portier du Krasnodar s'est rendu à Paris, ces derniers jours, afin de passer sa visite médicale et régler les ultimes détails dans ce dossier.

Qui est Safonov ?