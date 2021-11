Foot - Mercato

Mercato : Adil Rami justifie son retour en Ligue 1 !

Publié le 19 novembre 2021 à 20h05 par B.C.

Désormais à Troyes, Adil Rami s’est prononcé sur son retour en Ligue 1, alors que le défenseur de 35 ans disposait d’autres pistes pour son avenir.