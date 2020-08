Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : La prolongation d'Ibrahimovic toujours en suspens ?

Publié le 20 août 2020 à 23h10 par La rédaction

Alors que Zlatan Ibrahimovic et l’AC Milan semblent plus que jamais proches d’un accord pour la prolongation du buteur suédois, ce dossier serait aujourd’hui en suspens…