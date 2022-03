Foot - Mercato

Mercato : Le clan Buffon justifie sa prolongation et envoie un message sur son avenir !

Publié le 1 mars 2022 à 21h48 par La rédaction mis à jour le 1 mars 2022 à 21h49

Agent de Gianluigi Buffon, Silvano Martina est revenu sur sa prolongation du portier à Parme et sur la suite de sa carrière sportive.