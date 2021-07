Foot - Mercato

Mercato : Rafael Benitez prêt à jouer un mauvais coup à Arsenal ?

Publié le 2 juillet 2021 à 10h50 par La rédaction

Alors que Ben White serait une priorité d'Arsenal cet été, Rafael Benitez, fraichement nommé à la tête d'Everton, voudrait s'attacher les services du défenseur.