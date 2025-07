Mercato - 14M€ : La réponse incompréhensible lâchée à l’OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs jours qu’on annonce que Timothy Weah est proche de s’engager avec l’OM. Le fait est que pour le moment, l’Américain est bloqué avec la Juventus. La Vieille Dame a pourtant reçu une offre de la part du club phocéen et alors que la réponse a été négative, l’OM n’y comprendrait rien. Explications.

Et il y aurait de quoi n’y rien comprendre dans ce dossier Timothy Weah pour l’ OM . En effet, comme l’explique Sacha Tavolieri , le club phocéen aurait fait la même offre que Nottingham Forrest , à savoir un prêt avec obligation d’achat de 14M€. Et si l’ OM se heurte aujourd’hui à un refus de la Juventus , le club turinois avait pourtant dit oui aux Anglais.

« L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate »

Quelle est donc le problème avec l’offre de l’OM pour Timothy Weah ? Ce jeudi, Damien Comolli, directeur général de la Juventus, a fait savoir : « Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l'offre n'est pas encore arrivée. L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate ».