Mercao - OM : Alvaro et Ribéry ont bien aidé Longoria !

Publié le 16 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Présenté à la presse, Pol Lirola s'est prononcé sur son arrivée à l'OM et révèle l'influence d'Alvaro Gonzalez et Franck Ribéry.

Première recrue officielle de l'hiver du côté de l'OM, Pol Lirola a rejoint le club phocéen en prêt en provenance de la Fiorentina. Et à Florence, il a été conseillé par un célèbre ancien Marseillais. « Ribéry est un très bon ami, l'année et demie que j'ai passée m'a aidé. C'est un crack. Quand je lui ai dit que je signais à l'OM, il était très content pour moi et qu'il pourrait m'aider et que les supporters sont exceptionnels », confie le latéral droit en conférence de presse. Et l'Espagnol a également été conseillé par son compatriote Alvaro Gonzalez.

Lirola a reçu de bons conseils