Mercato - OM : Les grandes révélations de Lirola sur son arrivée à l'OM !

Publié le 15 janvier 2021 à 14h15 par D.M.

Présenté à la presse ce vendredi, Pol Lirola est revenu sur son arrivée à l’OM et sur les raisons qui l’ont poussé à signer avec le club phocéen.

L’OM tient sa première recrue hivernale ! A la recherche d’un remplaçant à Bouna Sarr au poste de latéral droit, le club marseillais a accueilli Pol Lirola sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Présent devant les médias ce vendredi, Pablo Longoria a déjà fait part de son envie de s’attacher définitivement les services du joueur qui appartient à la Fiorentina. « Il a une expérience internationale, il a 150 matchs en Serie A, ce qui est important. Il a des caractéristiques offensives. C'est un joueur performant mais aussi avec un potentiel pour l’avenir. Il vient en prêt avec option d'achat. On va chercher de se mettre d'accord avec la Fiorentina et notre intention est de continuer ensemble dans le temps » a expliqué le head of football de l’OM.

« Tout a été très vite »