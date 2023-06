Mbappé veut lâcher le PSG, l’énorme bombe de la presse espagnole

Axel Cornic

L’annonce de Kylian Mbappe a fait l’effet d’un tremblement de terre. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant ne souhaite pas prolonger avec le Paris Saint-Germain pour le moment et pourrait donc disputer sa dernière saison en Ligue 1. Forcément, cela a relancé les spéculations autour d’une arrivée au Real Madrid, qui ne semble toutefois pas pressé.

Décidément, il ne manquait plus que ça. Alors que Lionel Messi va filer en MLS et que les dirigeants souhaitent se débarrasser de Neymar, c’est Kylian Mbappé qui a annoncé son départ du PSG. La star française a en effet assuré qu’il ne prolongera pas son contrat, qui se termine dans un an seulement.

Mbappé - Neymar : Le PSG va prendre un gros râteau sur le mercato https://t.co/4iIch3pO6g pic.twitter.com/Cmi3n8T8kW — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Le PSG face à un énorme dilemme

Ainsi, le PSG est dos au mur et n’a que deux solutions : le vendre cet été ou prendre le risque de le perdre en juin 2024 sans encaisser le moindre sou. Le principal intéressé a répéter vouloir rester une saison de plus, mais son club le laissera-t-il faire ? Car la prolongation de mai 2022 a certes été un énorme coup, mais pas sûr que cela pourrait se répéter.

Le Real Madrid pense à Mbappé...

Il y a un club qui se frotte les mains devant cette situation et c’est évidemment le Real Madrid. L’annonce de Mbappé sur son avenir a en effet tout relancé de l’autre côté des Pyrénées, où on semblait un peu le bouder depuis sa prolongation au PSG. Pourtant, avec le départ de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite une place s’est libérée et certains se demandent si les Merengue ne feront pas quelque chose cet été.

Pour l’été 2024 !