Mbappé : Une vérité à 700M€ dévoilée, le PSG est prévenu !

Thomas Bourseau

Alors que la presse fait état d’une offre pharaonique d’Al-Hilal pour Kylian Mbappé, il ne s’agirait au final pas d’un montant de 700M€ selon Fabrizio Romano. D’ailleurs, il n’y aurait à ce jour aucun contact entre les deux parties malgré le forcing du PSG pour son transfert.

Kylian Mbappé n’est plus en odeur de sainteté au PSG. En effet, le club de la capitale pousse le meilleur buteur de son histoire vers la sortie. La cause est simple et réside dans le refus perpétuel de Mbappé de rallonger son contrat qui prend actuellement fin en juin 2024. Cependant, la star du PSG refuse catégoriquement de prendre peur après la menace du club de le laisser sur le banc la saison prochaine s’il refusait de prolonger son contrat comme Relevo l’a confié ce lundi soir.

La vérité éclate sur l’offre astronomique d’Al-Hilal

Ce lundi, il a été question d’une offre pharaonique d’Al-Hilal au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé d’un montant de 300M€. CBS Sports a même fait savoir que le club saoudien proposerait 700M€ en terme de salaire à Mbappé pour l’ensemble de la saison prochaine. Selon le journaliste Fabrizio Romano, il s’agirait néanmoins d’un package total incluant des arrangements commerciaux et notamment le fait de bénéficier de 100% de ses droits à l’image. La réalité du salaire proposé par Al-Hilal ne s’élèverait seulement à 200M€ par an.

Pas de discussions entre Mbappé et Al-Hilal !

Cependant, le PSG ne serait pas proche de boucler le transfert de Kylian Mbappé à Al-Hilal. En effet, d’après le journaliste Fabrizio Romano, il n’y aurait aucune discussion en coulisse entre le club saoudien et le clan Mbappé, au contraire d’Al-Hilal et du PSG. Reste à savoir si Kylian Mbappé finira par discuter avec Al-Hilal.