Mbappé «tue le PSG», le Qatar déballe tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé n'aurait aucune intention de prolonger afin de faciliter son départ libre vers le Real Madrid, du côté du PSG, on s'insurge face à cette situation, assurant même que Kylian Mbappé « tue son club ». Le lien semble donc définitivement rompu.

La guerre est déclarée. En écartant Kylian Mbappé de la tournée au Japon, le PSG a décidé de lancer un véritable bras de fer avec son attaquant, qui refuse toujours de prolonger afin de partir libre l'été prochain pour s'engager avec le Real Madrid. Le club de la capitale suspecte même les deux parties d'avoir trouvé un accord.

«Ce qu'est en train de faire Kylian Mbappé, c'est presque du sabotage»

Une situation inacceptable du point de vue du PSG. « Ce qu'est en train de faire Kylian Mbappé, c'est presque du sabotage. Il tue son club et il renforce l'un de ses plus gros concurrents avec un possible transfert gratuit », assure ainsi une source interne au PSG dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Le futur PSG sans Mbappé»