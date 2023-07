Le PSG lâche une bombe à Mbappé, les coulisses sont dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le temps passe et Kylian Mbappé se mue dans le silence. Mis sous pression par sa direction, le joueur ne dévie pas de sa trajectoire et refuse toujours d'activer l'option lui permettant d'étirer son bail d'une saison supplémentaire. Dans l'impasse, le PSG a pris la décision de trancher dans le vif et de le placer sur la liste des transferts. Une décision radicale, qui pourrait marquer un tournant dans le projet parisien.

Nasser Al-Khelaïfi l'avait prévenu, Kylian Mbappé ne s'en tirera pas comme ça. Le président du PSG refuse de voir sa star partir l'année prochaine et l'a encouragé, ces dernières semaines, à activer l'année supplémentaire prévue dans son contrat. « Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre sans indemnité le meilleur joueur du monde » avait confié Al-Khelaïfi lors de la présentation de Luis Enrique. Un ultimatum, qui a tout sauf fait flancher Mbappé.

Mbappé reste silencieux

Comme indiqué par Le Parisien, le joueur français a fait son retour au centre d'entraînement du PSG lundi dernier avec le sourire. Mbappé ne semblait pas particulièrement préoccupé par sa situation personnelle. Mais au sein du club, on espérait un autre comportement. Le PSG attendait une décision de la part du tricolore, mais aucune réponse n'a été lâchée, si ce n'est le silence. Un mutisme, qui montre la solidité de Mbappé lors de ce bras de fer. En coulisses, la bataille est lancée et le Qatar a balancé la première flèche.

La sentence est tombée pour Mbappé