PSG : Mbappé transféré après une catastrophe ?

Sauf incroyable retournement de situation ou catastrophe, Kylian Mbappé devrait terminer la saison au PSG. Une décision risquée puisqu'il n'est pas impossible que le joueur français décide de quitter la capitale gratuitement pour s'engager avec le Real Madrid. Seule une élimination prématurée en Ligue des champions pourrait relancer son avenir.

A l'instant T, il est encore trop tôt pour parier sur l'avenir de Kylian Mbappé. Mais le joueur de 24 ans est face à deux options. Soit le champion du monde 201 décide de prolonge son contrat avec le PSG dans les prochains mois, soit il décide de rejoindre le Real Madrid gratuitement. Un départ de Mbappé cet hiver n'est pas d'actualité comme l'a confirmé Ben Jacobs, journaliste anglais.

Le PSG ne pense pas à un départ de Mbappé cet hiver

« Kylian Mbappe n'a pas renouvelé son contrat mais le PSG est très calme face à la situation et se concentre uniquement sur la saison à venir. Il n’y a aucune garantie non plus que quelque chose se produira avant janvier et le PSG est à l’aise avec ce scénario. À moins d'une offre astronomique, on ne s'attend pas à ce que Mbappé parte en janvier même si, dans l'état actuel des choses, c'est la dernière fenêtre où le PSG peut obtenir des honoraires pour lui » a -t-il confié pour Caught Offside.

Une élimination en C1 pourrait relancer son avenir