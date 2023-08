Mbappé : Son transfert du PSG fait rêver un club inattendu

Thibault Morlain

Encore au PSG, Kylian Mbappé reste toutefois poussé vers la sortie par le club de la capitale. Un transfert est donc plus que jamais d'actualité. Si on imagine alors le Français rejoindre le Real Madrid, l'Atlético de Madrid a réagi. Et par la voix de Diego Simeone, les Colchoneros voient d'un bon oeil une arrivée de Mbappé.

Tandis que Kylian Mbappé est aujourd'hui mis en vente, le PSG doit maintenant trouver preneur. On pense alors tout de suite au Real Madrid, mais pour le moment, le club merengue se fait plutôt discret. Il n'empêche qu'un transfert de Mbappé chez les Merengue prend de plus en plus d'ampleur. Ce qui n'embêterait pas le rival madrilène, l'Atlético.

« Ça me plairait »

Ce mardi, pour AS , Diego Simeone a évoqué la possibilité que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid. El Cholo a alors tenu un discours plutôt étonnant : « Est-ce que j'aimerais que le Real Madrid recrute Mbappé ? Ça me plairait, cela serait extraordinaire pour la Liga afin qu'elle continue à être l'un des meilleurs championnats. Tous les joueurs qui arrivent en Espagne rendent meilleur le championnat. Madrid n'a pas de problème économique pour se le permettre. C'est sûr que si ce n'est pas cette année, nous serons face à la lui lors de la prochaine ».

« C'est le football, pas des noms »