Mbappé s'en va, le PSG prépare déjà du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble bel et bien être sur le départ. L'attaquant du PSG aurait effectivement prévenu Nasser Al-Khelaïfi de son départ à l'issue de la saison. Le crack de Bondy a désormais de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Mais surtout, le PSG doit travailler à sa succession. Et plusieurs noms commencent à circuler.

Le feuilleton semble désormais toucher à sa fin. Et pour cause, Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain, aurait décidé de quitter le PSG. Une annonce loin d'être surprenante, mais qui se confirme plus que jamais ces dernières heures.

Mbappé va quitter le PSG

En effet, selon les informations de RMC Sport , confirmées par de nombreux médias entre temps, Kylian Mbappé a annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi et l'attaquant français va ainsi quitter le PSG, cela ne fait plus aucun doute. Seule sa future destination n'est pas encore décidée à 100%, mais le suspens est mince puisque le Real Madrid fait figure d'immense favori pour recruter Kylian Mbappé qui sera donc libre l'été prochain.

PSG : Mbappé a lâché une bombe en interne ! https://t.co/vV84YmIBGs pic.twitter.com/kRrpLE1VAJ — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Trois attaquants déjà dans le viseur de Campos ?