Mbappé rejoint le Real Madrid, le PSG veut boucler six transferts

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé portera les couleurs du Real Madrid à la reprise. Pour compenser le départ de son numéro 7, le club de la capitale compterait recruter entre quatre et six joueurs, dont deux attaquants. En effet, le PSG voudrait s'offrir les services d'un ailier gauche droitier et d'un joueur offensif plus polyvalent.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes à l'issue de sa septième saison. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise. En effet, le club merengue a officialisé le transfert à 0€ de Kylian Mbappé, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Le PSG compte recruter 4 à 6 joueurs

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait prévu de frapper un grand coup sur le mercato. En effet, le club de la capitale compterait enflammer le marché en recrutant de nombreux joueurs cet été.

Le PSG vise deux attaquants