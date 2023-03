Mbappé réclame du lourd, le mercato du PSG plombé par... le Qatar ?

Pierrick Levallet

Alors que le dernier mercato estival du PSG s'est révélé décevant, Kylian Mbappé réclamerait la venue de nouveaux renforts offensifs dans la capitale. La formation parisienne pourrait ainsi se tourner vers Marcus Rashford, qui plaît à Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le président du PSG pourrait voir le Qatar lui fermer la porte au nez pour le joueur de Manchester United.

Déçu par le mercato de Luis Campos, Kylian Mbappé attendrait encore quelques renforts sur le plan offensif. De ce fait, le conseiller football parisien explorerait quelques pistes. Nasser Al-Khelaïfi est notamment tombé sous le charme de Marcus Rashford, dont le contrat avec Manchester United expire en juin 2024. Kylian Mbappé tiendrait également le Mancunien en haute estime.

Mbappé enchaine les punchlines, il se régale https://t.co/0dq0ZxswCj pic.twitter.com/Mxaa48TW9y — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Le Qatar veut racheter Manchester United

Toutefois, le Qatar pourrait venir plomber les plans du président du PSG avec l’Anglais. Le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani ambitionne en effet de racheter Manchester United. Et ce dernier pourrait avoir un rôle décisif dans la prolongation - ou non - de Marcus Rashford.

Rashford attend l'arrivée des nouveaux propriétaires