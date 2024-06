Mbappé - Real Madrid : Son nouveau coéquipier annonce une masterclass !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a entamé la semaine avec la nouvelle qu’il attendait depuis quelque temps : une signature dans le club de ses rêves : le Real Madrid. Après une saison délicate au Paris Saint-Germain où il a été mis dans le loft puis menacé d’une vente avant de voir son temps de jeu se réduire drastiquement à l’annonce de son départ, Mbappé a assuré être soulagé de la fin du feuilleton. Mais pour Eduardo Camavinga, ce changement de clubs n’a rien changé à l’état d’esprit de Kylian Mbappé.

La semaine dernière en conférence de presse, Antoine Griezmann s’offusquait d’une question sur la « méforme » de Kylian Mbappé cette saison alors qu’il a affiché des statistiques monstrueuses avec le PSG. « Kylian a mis combien de buts ? 44 ? P*tain… (rires) Et il n’a pas fait une bonne saison ? P*tain les mecs » . Outre ses 44 réalisations, Kylian Mbappé a également su se montrer altruiste.

«Les gens ne voient pas forcément les qualités de passeur de Mbappé»

Pour son dernier exercice du côté du PSG, Kylian Mbappé a délivré 10 passes décisives à ses désormais ex-coéquipiers. Et c’est ce côté collectif et altruiste au moment d’offrir le dernier geste décisif à un coéquipier sur lequel Eduardo Camavinga a appuyé en conférence de presse ce jeudi. « Les gens ne voient pas forcément les qualités de passeur de Mbappé. Je ne sais pas ce que pense Ancelotti, il fera les bons choix pour aligner tout le monde. On verra ça la saison prochaine ».

«Kylian est comme d'habitude, il n'a pas changé»