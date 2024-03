Mbappé - PSG : Un pacte secret est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à l’issue de la saison, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Néanmoins, contrairement à ce qui est régulièrement annoncé, il ne devrait pas partir gratuitement. En effet, le PSG a passé un pacte avec son attaquant vedette.

L'été prochain, Kylian Mbappé va très probablement quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Plusieurs détails restent à régler, à commencer par l'argent que pourrait récupérer le club parisien grâce à un pacte passé avec l'attaquant français comme le souligne le journaliste de La Cadena SER Antonio Romero.

PSG : Mbappé choque le Real Madrid, l'Espagne retourne sa veste https://t.co/Mv3CHAZ8Ky pic.twitter.com/eNFigKminX — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«La clé, c'est une question d'argent»

« Je crois que la clé, c'est une question d'argent, c'est ce qui m'ennuie, mais quand on voit ce que fait cet animal, on ne s'ennuie plus », estime le journaliste espagnol dans des propos accordés à El Larguero , avant de poursuivre.

«Le PSG doit avoir une sorte de pacte avec Mbappé»