Mbappé : PSG, Real Madrid… Une autre destination lui tendait les bras !

Officiellement annoncé par le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est engagé pour les cinq prochaines années avec son nouveau club, soit jusqu’en juin 2029. Une destination validée par Nicolas Anelka, estimant qu’un autre championnat qu’il connaît très bien aurait toutefois pu également convenir au désormais ex-joueur du PSG.

Florentino Pérez tient enfin Kylian Mbappé ! Désireux de s’attacher les services de l’attaquant depuis son éclosion à l’AS Monaco, le président du Real Madrid peut aujourd’hui se satisfaire de cette signature officialisée dans la soirée de lundi. Mbappé s’est engagé pour cinq saisons avec la Casa Blanca , soit jusqu’en juin 2029. Un point de chute validé par Nicolas Anelka, passé par le Real Madrid entre 1999 et 2000 et interrogé par Le Parisien .

« Il avait aussi le jeu pour réussir en Angleterre »

« Mais Kylian est fait pour le Real ! Il y a vingt ans, le jeu était différent et ne lui aurait pas convenu. Mais ce que produisent les joueurs d’Ancelotti aujourd’hui, c’est exactement ce dont il a besoin. C’est basé sur la vitesse avec des mecs qui ont l’habitude de jouer ensemble. On rajoute l’intelligence d’Ancelotti pour bien intégrer Kylian et c’est vraiment le cocktail parfait. Vraiment, je n’ai aucune crainte : Kylian va se balader au Real. Et les buts vont s’empiler », prévoit Nicolas Anelka, précisant toutefois qu’une autre destination aurait convenu à Mbappé : « J’ajoute qu’il avait aussi le jeu pour réussir en Angleterre. Avec son niveau, il aurait fait la différence partout . »

« Tout est fait et réfléchi pour qu’il réussisse »