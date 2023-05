Mbappé - PSG : Nouveau rebondissement à 120M€ sur le mercato

Pierrick Levallet

En quête d'un nouveau buteur pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG lorgne très sérieusement Victor Osimhen. Le Nigérian a impressionné son monde à Naples et aurait notamment tapé dans l'oeil du club de la capitale. Il faudra cependant que la formation parisienne arrive à convaincre Aurelio De Laurentiis, qui ne se laissera tenter que par une grosse offre cet été.

La saison 2022-2023 touche à sa fin, et le PSG est déjà tourné vers celle à venir. Le club de la capitale prépare son mercato et a l’intention de construire autour de Kylian Mbappé. Luis Campos compterait notamment aller chercher un nouvel attaquant pour épauler le capitaine des Bleus dans le secteur offensif. Et le conseiller sportif parisien souhaiterait piocher en Serie A.

Mbappé : Un sacrifice à 90M€ pour le PSG ? https://t.co/fjM8LCoho1 pic.twitter.com/e5TlEl2ugM — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Le PSG en pince sérieusement pour Osimhen

En effet, Victor Osimhen serait dans le viseur du PSG cet été. Étincelant dans le championnat italien et sacré champion avec Naples, le joueur de 24 ans a impressionné l’Europe. Récemment, son transfert était estimé à 150M€. Mais il pourrait finalement coûter moins cher que prévu.

De Laurentiis a fixé son prix