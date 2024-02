Mbappé - PSG : L’offre stratosphérique qui change tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Kylian Mbappé vit ses derniers au PSG puisqu'il a annoncé son départ à l'issue de la saison à Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, l'issue de ce feuilleton sera différent de celui de 2022. Il faut dire qu'à cette époque, le club de la capitale avait transmis une offre stratosphérique à son attaquant vedette afin de de le convaincre de prolonger au PSG.

Cette fois-ci, l'offre du PSG n'aura pas suffi à faire la différence. Et pour cause, Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, et comme le rappelle Laurent Perrin, cela aurait aussi pu être le cas en 2022.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/vQAII8UzmE pic.twitter.com/sLqDrDj5yu — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

«Une proposition quasiment impossible à refuser»

« Mbappé veut partir et préparait son départ depuis l'été dernier. peut-être même depuis sa prolongation en 2022. N'oubliez pas qu'il voulait partir en 2022 mais le contrat stratosphérique du PSG (72M€ de salaire, 180M€ de prime à la signature et des primes de fidélité) rendait la proposition quasiment impossible à refuser », écrit-il dans une chat organisé sur le site du Parisien , avant de poursuivre.

«Il a prolongé deux ans avec l'idée de partir libre en 2024»