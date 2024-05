Mbappé - PSG : Les raisons d’un transfert avorté sont révélées !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre cet été. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France aurait pu débarquer dans la capitale espagnole dès 2021 si le PSG avait donné le feu vert à Leonardo, ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain. Explications.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, c’est définitivement terminé. Ce samedi soir sera le jubilé du meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Après la finale de la Coupe de France face à l’OL, qui se déroule à Lille, Mbappé clôturera son aventure au Paris Saint-Germain et ouvrira, sauf énorme séisme sur le marché des transferts, son chapitre Real Madrid attendu depuis des années désormais.

Le Real Madrid s’est raté pour Kylian Mbappé

Dès son adolescence, le Real Madrid a souhaité recruter Kylian Mbappé et s’est raté à plusieurs reprises depuis ses débuts en professionnels. À commencer par 2017 et son départ de l’AS Monaco pour le PSG. En 2021, alors que le principal intéressé avait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants après un Euro éprouvant émotionnellement parlant pour Mbappé, lui qui avait manqué le dernier penalty de la séance de tirs au but face à la Suisse en 1/8ème de finale, le PSG faisait capoter son transfert au Real Madrid.

«En 2021, il a voulu partir. Leonardo voulait le vendre. Mais le club n’a pas voulu»