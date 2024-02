Mbappé - PSG : Le verdict est imminent ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Kylian Mbappé aurait fait son choix. L'international français aurait décidé de signer au Real Madrid, mais aucune annonce n'a été faite pour l'instant. Le club de la capitale continuerait donc d'y croire pour la prolongation de la star de 25 ans. Les prochains jours devraient d'ailleurs être déterminants dans ce feuilleton.

Le feuilleton Kylian Mbappé va encore agiter le marché des transferts pendant quelques jours. Si Le Parisien a indiqué que le capitaine de l’équipe de France avait choisi le Real Madrid pour son avenir, aucune annonce publique n’a encore été faite jusqu’à présent. Le PSG garderait donc une petite lueur d’espoir dans ce dossier.

Le PSG continue d'y croire pour Mbappé

D’ailleurs, le club de la capitale ne serait pas au courant d’une quelconque décision de Kylian Mbappé, alors que ce dernier aurait promis à Nasser Al-Khelaïfi qu’il serait le premier informé. Le PSG continue de pousser pour convaincre le champion du monde 2018 de rester, alors que le Real Madrid se veut plutôt optimiste.

Les prochains jours seront déterminants