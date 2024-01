Mbappé - PSG : Le secret est sur le point d’éclater !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore incertain, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait rapidement s'accélérer. Et pour cause, à l'inverse de 2022 lorsqu'il avait annoncé sa décision au mois de mai, cette fois-ci, l'attaquant du PSG ne devrait pas faire patienter son club aussi longtemps. Sa réponse serait même désormais imminente et devrait intervenir dans les prochains jours.

Et si le feuilleton touchait à sa fin ? Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas officiellement tranché entre une prolongation au PSG ou une signature libre au Real Madrid. Cependant, vu d'Espagne l'annonce du crack de Bondy est désormais imminente. Selon Tomas Roncero, rédacteur en chef de AS , Kylian Mbappé va très prochainement lever le voile sur sa décision.

Mercato - PSG : Le Qatar lance un ultimatum à Mbappé https://t.co/OAsp8aFY9S pic.twitter.com/vPWi8dervo — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Le PSG fixe un ultimatum à Mbappé

« Il aime se rendre intéressant, mais le PSG a déjà dit à sa mère et à son entourage qu'il ne pouvait plus attendre. Au retour de la Ligue des champions, le club, les supporters et tout le monde veulent savoir si Mbappé va faire partie de l'avenir du club ou non », confie le journaliste espagnol au micro de La Cadena SER .

«Nous connaîtrons la décision de Mbappé dans un délai maximum de 12 jours»