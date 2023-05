Mbappé - PSG : La décision radicale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après sa prolongation de contrat annoncée en grande pompe au Parc des Princes, Kylian Mbappé voit le PSG réaliser une saison plus que poussive. Néanmoins, le club de la capitale compte rebâtir autour de son attaquant qui ne sera donc pas sur le départ cet été. La direction parisienne a entériné son choix. Aucune discussion n'est possible.

Il y a un peu moins d'un an, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG alors qu'il semblait acté qu'il rejoindrait le Real Madrid. Face à un énorme forcing du Qatar et la promesse d'une refonte de l'effectif, notamment sous la responsabilité de Luis Campos, le crack de Bondy avait effectivement accepté de repousser l'offre du club merengue. Toutefois, la saison parisienne est loin de répondre à ses attentes, ce qui pourrait le pousser à réfléchir sur son avenir.

PSG : Il tente de plomber un transfert à 150M€, Mbappé va s’énerver https://t.co/5KyoIibdaR pic.twitter.com/0Wb8PGhOAg — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG cet été

Néanmoins, selon les informations de Mundo Deportivo , la question d'un départ de Kylian Mbappé ne se pose pas. Et pour cause, le PSG n'a en aucun cas l'intention de vendre son numéro 7. Par conséquent, il n'y aura pas de feuilleton Mbappé cet été et l'attaquant français sera toujours un joueur parisien la saison prochaine. L'idée du PSG est même de construire autour de lui par le biais d'un gros mercato estival.

Une saison décisive pour son avenir

Reste désormais à savoir quel sera l'avenir de Kylian Mbappé sur le long terme alors que son contrat s'achève en juin 2024. Difficile de l'affirmer dès aujourd'hui, mais une chose est sûre, le crack de Bondy est le seul à pouvoir décider de l'activation de son option pour une année supplémentaire. Il serait alors lié au PSG jusqu'en 2025, mais sa décision n'est évidemment pas encore prise et devrait grandement dépendre des résultats de la saison prochaine.