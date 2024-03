Mbappé - PSG : «Je serais resté les yeux fermés», la grande annonce !

Thomas Bourseau

Le mercato estival n’ouvrira certes ses portes qu’en juin prochain, mais le PSG sait déjà qu’il va enregistrer le départ de Kylian Mbappé. Un crève-coeur pour Luis Fernandez, légende du Paris Saint-Germain, qui aimerait que le meilleur buteur de l’histoire du club reste. D’ailleurs, si les rôles étaient inversés, la question ne se poserait même pas pour Fernandez.

Kylian Mbappé a tranché et il n’était clairement pas trop tôt pour communiquer sa décision. Et pour cause, l’attaquant star du PSG s’est entretenu avec son président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier pour lui faire savoir que la saison prochaine et les suivantes se feront sans lui.

«Moi, à l’époque, dans cette situation, je serais resté les yeux fermés»

Clap de fin donc pour Kylian Mbappé après sept années au Paris Saint-Germain. Ancien joueur du PSG, vainqueur du championnat de France en 1986 puis entraîneur, Luis Fernandez a affirmé qu’à la place de Mbappé dans le contexte actuel parisien, il serait resté. « Quand j’étais joueur, le PSG était pour moi un cadeau de Noël quotidien. Le salaire, ça ne m’intéressait pas. Je n’ai pas demandé d’augmentation après le titre de l’Euro 84, j’ai attendu d’être libre deux ans plus tard.Le club n’avait pas les moyens financiers pour me garde. Aujourd’hui, le PSG a quand même de gros moyens, non ? Moi, à l’époque, dans cette situation, je serais resté les yeux fermés ».

«Comme tout le monde, il a ses qualités et ses défauts et j’aimerais qu’il reste»