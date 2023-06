Mbappé - PSG : Il balance son prochain club

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contre toute attente, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été, refusant de lever l’option d’un an présente dans son contrat pour une prolongation. Plusieurs poids lourds de Premier League pourraient avoir les moyens d’attirer l’international français, mais selon le journaliste Jonathan Johnson, un seul club fait office de grand favori.

La décision de Kylian Mbappé de ne pas activer l’option présente dans son bail lui permettant de prolonger d’une saison supplémentaire pourrait avoir de lourdes conséquences. En effet, le PSG refuse d’imaginer l’international français partir libre dans une année, ce qui pourrait alors précipiter son départ malgré la volonté du principal intéressé de rester la saison prochaine, en étant maître de son destin. Le Real Madrid apparaît forcément comme le favori en cas de transfert de Kylian Mbappé, mais la position des cadors de Premier League reste à surveiller, eux qui disposent d’une puissance financière importante.

Chelsea et Manchester United à écarter

Sur CaughtOffside , Jonathan Johnson a fait un état des lieux des options possibles qui s’offrent à Kylian Mbappé en Premier League, mais aux yeux du journaliste, un seul club apparaît comme le grandissime favori pour l’accueillir, le Real Madrid. « Vous ne pouvez pas vraiment exclure quoi que ce soit, mais le club pour lequel Mbappe veut absolument jouer et le club qui le veut absolument est le Real Madrid, et il y a maintenant une ouverture avec le départ de Karim Benzema, qui était inattendu , confie Jonathan Johnson, écartant tour à tour les pistes anglaises. Avec la Premier League, je ne dirais pas que c'est impossible, mais tout lien avec Chelsea est risible à l'heure actuelle. Oui, Chelsea a l'argent pour faire bouger les choses, mais ce n'est pas du tout envisageable tant qu'ils ne sont pas en Ligue des champions. »

Liverpool est une possibilité, mais ne fait pas le poids contre le Real Madrid