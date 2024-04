Mbappé - PSG : Il annonce son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a contribué à la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-1) mardi soir. L’international français peut toujours espérer contribuer à la première victoire du club de la capitale en Ligue des champions, un parcours susceptible de faire varier sa décision pour son avenir ? Son choix ne ferait aujourd’hui aucun doute.

S’il n’a pas forcément brillé sur la pelouse du FC Barcelone (4-1), Kylian Mbappé a néanmoins répondu présent lorsqu’il le fallait mardi, inscrivant un doublé en ouvrant la marque sur penalty avant d’inscrire le quatrième but libérateur. Alors que sa situation personnelle fait grandement parler ces derniers mois, avec une fin de contrat qui approche et un départ semblant inéluctable, Mbappé peut rêver d’un coup historique avec le PSG. De quoi relancer sa position pour son avenir ?

Mbappé va partir

Interrogé au lendemain du succès des hommes de Luis Enrique par le biais d’une session question réponses sur site du Parisien , Laurent Perrin s’est montré catégorique au sujet de Kylian Mbappé. « Il a pris sa décision et ne reviendra pas en arrière , annonce le chef au service des Sports du quotidien francilien. D'ailleurs, il n'y a aucune discussion avec le PSG pour une éventuelle prolongation. Alors que tout semble prêt à Madrid. Son rêve est de gagner la Ligue des champions avec le PSG et de partir au Real Madrid. Il veut vraiment gagner la Ligue des champions avec Paris, sincèrement. Je n'ai aucun doute là-dessus ».

Son ultime rêve avec le PSG