Mbappé provoque la colère du PSG !

Le PSG fait le forcing depuis plusieurs semaines pour tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui a informé sa direction en juin dernier qu’il n’activerait pas sa clause. La direction du club de la capitale semble persuadée que son attaquant dispose déjà d’un accord avec le Real Madrid, ce qui provoque de vives tensions en interne.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le capitaine de l’équipe de France n’a cessé de répéter en boucle qu’il ne partirait pas cet été, mais en parallèle, il refuse de prolonger son contrat et semble donc se diriger vers un départ libre du Parc des Princes dans un an. Et cette situation provoque la colère de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG…

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Mbappé repousse les offres du PSG

Dans sa chronique sur CaughtOffside, le journaliste Fabrizio Romano fait le point sur la situation actuelle entre Mbappé et le PSG : « Je peux confirmer aujourd'hui que Mbappé a dit non à la dernière proposition désespérée du Paris Saint-Germain. Le PSG continuera à garder le joueur hors de l'équipe première, s'entraînant avec des joueurs qui sont hors du projet », explique Romano.

« Al-Khelaïfi est furieux »